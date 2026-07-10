Inter, campagna abbonamenti 26-27: aperta la vendita libera, tutti i dettagli

La stagione 2025/26 è stata indimenticabile per l’Inter e per i suoi tifosi: un percorso straordinario che ha portato la squadra nerazzurra a conquistare uno storico Double

Marco Macca Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 17:32)

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La stagione 2025/26 è stata indimenticabile per l’Inter e per i suoi tifosi: un percorso straordinario che ha portato la squadra nerazzurra a conquistare uno storico Double. Il 21° Scudetto, la Decima Coppa Italia, la festa a San Siro e per le vie di Milano: ricordi che resteranno per sempre indelebili nella mente e nel cuore di tutti gli interisti.

Un’annata magica, vissuta tutta d’un fiato, che i tifosi avrebbero voluto non finisse mai. Ora è arrivato il momento di pensare al futuro, con il desiderio e la speranza di vivere ancora giornate indimenticabili: i tifosi possono iniziare a proiettarsi alla nuova stagione con l’apertura ufficiale della Campagna Abbonamenti 2026/27.

Concluse le prime due fasi ora i tifosi possono accedere alla vendita libera, aperta dalle 12:00 di venerdì 10 luglio.

Come nella passata stagione saranno disponibili tre tipologie di abbonamento: FULL, PLUS e BASE, con specifiche differenti a seconda del pacchetto. Il Full si arricchisce e si conferma l'unico modo per abbonarsi alla League Phase di UEFA Champions League. Inoltre, esattamente come nella scorsa annata, gli Abbonati al Secondo Anello Blu avranno la possibilità di acquistare in anticipo a un prezzo agevolato i biglietti per il derby casalingo Inter-Milan, match per il quale il Settore è riservato per la tifoseria ospite.

Di seguito tutte le info e le fasi di vendita della Campagna Abbonamenti 2026/27:

FASE 3 – VENDITA LIBERA, DAL 10 LUGLIO — In caso di disponibilità residua, a partire dal 10 luglio alle ore 12:00 si aprirà la fase di vendita libera. Sarà possibile acquistare l’abbonamento scegliendo tra le tipologie disponibili: FULL, PLUS e BASE. Per procedere è necessaria la tessera Siamo Noi; se non ne sei in possesso, puoi sottoscriverla online su tdt.inter.it.

PERSONE CON DISABILITÀ — Tutte le informazioni relative agli abbonamenti riservati ai tifosi con disabilità saranno disponibili sul portale dedicato a partire dalle prossime settimane.

(Fonte: inter.it)