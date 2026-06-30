La stagione 2025/26 è stata indimenticabile per l’Inter e per i suoi tifosi: un percorso straordinario che ha portato la squadra nerazzurra a conquistare uno storico Double. Il 21° Scudetto, la Decima Coppa Italia, la festa a San Siro e per le vie di Milano: ricordi che resteranno per sempre indelebili nella mente e nel cuore di tutti gli interisti. Un’annata magica, vissuta tutta d’un fiato, che i tifosi avrebbero voluto non finisse mai. Ora è arrivato il momento di pensare al futuro, con il desiderio e la speranza di vivere ancora giornate indimenticabili: i tifosi possono iniziare a proiettarsi alla nuova stagione con l’apertura ufficiale della Campagna Abbonamenti 2026/27.