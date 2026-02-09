Il sorteggio di Nyon ha decretato il prossimo avversario dell'Inter nella UEFA Champions League 2025/26: dopo la conclusione della League Phase i nerazzurri affronteranno i norvegesi del Bodø/Glimt nella doppia sfida dei playoff. L'andata si giocherà in Norvegia mercoledì 18 febbraio: il ritorno invece è in programma a San Siro martedì 24 febbraio alle 21:00, dove i tifosi nerazzurri torneranno ancora una volta protagonisti per spingere la squadra di Cristian Chivu fino alla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Un'altra grande notte di Champions League da vivere tutti insieme, una notte dove i tifosi nerazzurri sono chiamati a spingere e sostenere come sempre l'Inter in una partita fondamentale per la stagione europea.

La prima fase sarà dedicata alla conferma posto per tutti gli abbonati Serie A 25-26 (FULL, PLUS e BASE).

Da giovedì 5 febbraio alle ore 12:00 a venerdì 6 febbraio alle ore 13:00, tutti gli abbonati potranno confermare il proprio posto o sceglierne un altro tra quelli a disposizione. Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti nella stessa transazione, a condizione che tutti gli intestatari siano abbonati.

Tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Venerdì 6 febbraio dalle ore 16:00 e fino alla mezzanotte di domenica 8, la vendita sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 (di qualsiasi tariffa) e ai Soci Inter Club (sia Plus che Base) che potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti.