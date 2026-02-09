Il sorteggio di Nyon ha decretato il prossimo avversario dell'Inter nella UEFA Champions League 2025/26: dopo la conclusione della League Phase i nerazzurri affronteranno i norvegesi del Bodø/Glimt nella doppia sfida dei playoff. L'andata si giocherà in Norvegia mercoledì 18 febbraio: il ritorno invece è in programma a San Siro martedì 24 febbraio alle 21:00, dove i tifosi nerazzurri torneranno ancora una volta protagonisti per spingere la squadra di Cristian Chivu fino alla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea.
Biglietti Inter-Bodo/Glimt: fasi e date della vendita per i playoff Champions League
Un'altra grande notte di Champions League da vivere tutti insieme, una notte dove i tifosi nerazzurri sono chiamati a spingere e sostenere come sempre l'Inter in una partita fondamentale per la stagione europea.
I biglietti per assistere a Inter-Bodø/Glimt saranno disponibili a partire da giovedì 5 febbraio, esclusivamente online.
CONFERMA POSTO ABBONATI
La prima fase sarà dedicata alla conferma posto per tutti gli abbonati Serie A 25-26 (FULL, PLUS e BASE).
Da giovedì 5 febbraio alle ore 12:00 a venerdì 6 febbraio alle ore 13:00, tutti gli abbonati potranno confermare il proprio posto o sceglierne un altro tra quelli a disposizione. Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti nella stessa transazione, a condizione che tutti gli intestatari siano abbonati.
I possessori di abbonamento nei posti riservati alla UEFA, organizzatore dell’evento, potranno scegliere, in questa fase, un qualsiasi altro posto tra quelli a disposizione.
Tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.
FASE 1 - VENDITA ANTICIPATA ABBONATI E SOCI INTER CLUB
Venerdì 6 febbraio dalle ore 16:00 e fino alla mezzanotte di domenica 8, la vendita sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 (di qualsiasi tariffa) e ai Soci Inter Club (sia Plus che Base) che potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti.
Per i Soci Inter Club: in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente che l’intestatario siano soci attivi per la stagione in corso.
Si specifica, inoltre, che i biglietti acquistati in questa fase verranno emessi in formato PDF, ad eccezione del Secondo Verde che continuerà ad essere riservato ai possessori di tessera Siamo Noi e caricato digitalmente sulla stessa.
FASE 2 - LOYALTY “INTERISTA” E VENDITA LIBERA
Lunedì 9 febbraio dalle ore 10:00 alle 15:00 si potrà approfittare della vendita riservata a tutti gli iscritti al programma INTERISTA, che potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e i propri amici nerazzurri.
Dalle ore 17 vendita libera per tutti su inter.it/tickets.
Da venerdì 13 saranno attivi anche i punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello. Scopri qui gli orari di apertura
CAMBIO UTILIZZATORE
Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.
Il cambio utilizzatore non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE ed a tutti i titoli di Secondo Verde.
