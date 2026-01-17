Biglietti Inter-Juventus, come comprarli: date e fasi di vendita

Tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al big match in programma nel week-end del 15 febbraio.

Alessandro De Felice Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 04:02)

Prosegue il cammino dei nerazzurri nella Serie A 2025/26 e tra i prossimi appuntamenti in calendario spicca il big match contro la Juventus, in programma a San Siro nel week-end del 15 febbraio (data e ora non sono ancora state ufficializzate).

La partita contro i bianconeri sarà un’occasione per vivere insieme l’incredibile atmosfera del Meazza in una super sfida imperdibile per i tifosi interisti.

La vendita dei tagliandi prenderà il via martedì 13 gennaio, esclusivamente online. Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it

FASI DI VENDITA ANTICIPATA

FASE 1 | ABBONATI SERIE A 25-26 A TARIFFA FULL

La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12 di martedì 13 gennaio e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti.

Si ricorda che per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento FULL) al proprio profilo su inter.it

FASE 2 | ABBONATI SERIE A 25-26 A TARIFFA PLUS E AI SOCI INTER CLUB PLUS

La seconda fase di vendita anticipata avrà il via alle ore 12:00 di mercoledì 14 gennaio e sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e ai soci Inter Club PLUS. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, si potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club sarà necessario che entrambi siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS).

FASE 3 | ABBONATI SERIE A 25-26 A TARIFFA BASE E AI SOCI INTER CLUB BASE

Giovedì 15 gennaio sarà la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE. Dalle 12:00 e fino alla mezzanotte, si potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club sarà necessario che entrambi siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS).

In entrambe le giornate, per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) o tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

Approfitta della prelazione riservata ai soci Plus, iscriviti ad uno degli oltre 1000 club sparsi in tutto il mondo

L’ultima fase di vendita anticipata è riservata a tutti gli iscritti al programma INTERISTA, che dalle 12:00 di venerdì 16 gennaio alla mezzanotte di domenica 18 gennaio potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé e i propri amici interisti, salvo esaurimento disponibilità.

VENDITA LIBERA

La vendita libera avrà il via alle ore 10:00 di lunedì 19 gennaio e si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard.

Dalle ore 16:00 la vendita libera per tutti.

CAMBIO UTILIZZATORE

Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.

Non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.

Inoltre, si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Sarà invece attiva la piattaforma di rivendita per gli abbonati a tariffa FULL e PLUS che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.

MERCATO SECONDARIO

Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it

(Fonte: Inter.it)