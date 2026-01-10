Domenica alle 20:45 il big match della 20ª giornata: il Live Show pre-partita contribuirà a regalare un'atmosfera unica

San Siro si appresta a vivere una notte speciale: Inter-Napoli, domenica 11 alle 20:45, inaugura il girone di ritorno dei nerazzurri. Un big match che vedrà il Meazza vestito a festa: si corre verso il sold-out con gli ultimi biglietti disponibili. I tifosi interisti potranno vivere al meglio il match anche grazie all'incredibile atmosfera garantita dall'Inter Live Show, l'intrattenimento che accompagnerà tutti gli spettatori verso il pre-partita (scopri tutte le novità).

ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI

C'è ancora un'opportunità per essere sugli spalti per tifare Inter domenica sera: gli ultimi tagliandi sono in vendita su inter.it/tickets

Ricordiamo che per Inter-Napoli NON è consentito il cambio nominativo degli abbonamenti, mentre per gli abbonati FULL e PLUS è aperta la rivendita. Tutti i posti ancora disponibili sono acquistabili qui.

Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi.

L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it

Come da decreto prefettizio del 2 gennaio, queste le limitazioni per l'acquisto dei tagliandi:

I residenti in Campania e in Provincia di Genova possono acquistare solo se in possesso di tessera "SIAMO NOI" sottoscritta in data antecedente il 19/12

SETTORE OSPITI: Vendita riservata ai possessori della fidelity card della SSC Napoli, sottoscritta in data antecedente il 19/12.

Vendita vietata ai residenti in Campania e in provincia di Genova

INTER LIVE SHOW: L'INTRATTENIMENTO PER I TIFOSI

Inter-Napoli sarà un match spettacolare in campo, ma anche vivere lo stadio sarà indimenticabile. I tifosi nerazzurri presenti a San Siro già nelle ultime settimane hanno sperimentato un assaggio del vero e proprio Live Show che prenderà il via con la sfida di domenica. Inter infatti inaugura INTER LIVE SHOW, il nuovo format di intrattenimento pre-partita pensato per rendere l’esperienza stadio ancora più coinvolgente e spettacolare fin dall'apertura dei cancelli.

Il cuore del nuovo format sarà una postazione centrale sul lato arancio, destinata a diventare il punto di riferimento dell’intrattenimento prepartita. Da qui prenderà forma uno show supportato da un sistema integrato di luci ed effetti speciali, progettato per valorizzare l'atmosfera sugli spalti e accompagnare i tifosi nei momenti che precedono la gara.

L'attesa del calcio d’inizio si trasformerà in un'esperienza attiva e partecipata. I tifosi sugli spalti saranno coinvolti in diverse attività di fan engagement, mentre per alcuni di loro il pre-partita diventerà un'occasione unica per vivere il match-day da una prospettiva inedita, più vicina al cuore dell’evento. A rendere ogni appuntamento ancora più speciale contribuirà anche la presenza di ospiti, pensata per offrire ogni volta un'esperienza diversa e riconoscibile.

Con l’ingresso della squadra in campo per il riscaldamento, lo spettacolo entrerà nel vivo: giochi di luce ed effetti scenici accompagneranno i giocatori, aumentando progressivamente il coinvolgimento del pubblico. Nei minuti che precedono il fischio d’inizio, una serie di attivazioni scandirà l’avvicinamento alla partita fino al momento della lettura della formazione nerazzurra, quando lo show raggiungerà il suo apice.

L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo, per godersi lo spettacolo di San Siro anche prima del fischio d'inizio!

CANCELLI APERTI DALLE 18:45, TUTTE LE INFORMAZIONI

L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:45, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 17:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo.

Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

Ingresso 10: titolari di biglietti di terzo blu.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: persone con disabilità.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.

