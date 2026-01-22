Tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al big match in programma nel week-end del 15 febbraio

22 gennaio 2026

Prosegue il cammino dei nerazzurri nella Serie A 2025/26 e tra i prossimi appuntamenti in calendario spicca il big match contro la Juventus, in programma a San Siro nel week-end del 15 febbraio (data e ora non sono ancora state ufficializzate). La partita contro i bianconeri sarà un’occasione per vivere insieme l’incredibile atmosfera del Meazza in una super sfida imperdibile per i tifosi interisti.

La vendita dei tagliandi ha preso il via martedì 13 gennaio, esclusivamente online. Come sempre, per accedere alle fasi di vendita anticipata è stato necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo sul sito ufficiale.

Dopo le varie fasi, si apre la vendita libera dei biglietti.

VENDITA LIBERA

La vendita libera si è aperta alle ore 10:00 di lunedì 19 gennaio e con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard.

Dalle ore 16:00 la vendita libera per tutti.

CAMBIO UTILIZZATORE

Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.

Non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.

Inoltre, si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Sarà invece attiva la piattaforma di rivendita per gli abbonati a tariffa FULL e PLUS che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.

(Fonte: Inter.it)