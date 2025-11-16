Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e PLUS che, come comunicato in fase di acquisto abbonamento, non è prevista una fase di prelazione per le partite della League Phase.

La vendita libera ha preso il via alle ore 10:00 di venerdì 14 novembre e si è aperta con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 4 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00 dello stesso giorno. L’acquisto può essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard.

I punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello saranno attivi dalle 10 di lunedì 17 novembre.

Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL che sarà possibile cedere il proprio abbonamento al costo di 10€ e che sarà attiva anche la piattaforma di rivendita per coloro che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.