FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite info biglietti Biglietti Inter-Liverpool, via alla vendita libera: come e dove acquistarli, le info

partite

Biglietti Inter-Liverpool, via alla vendita libera: come e dove acquistarli, le info

Biglietti Inter-Liverpool, via alla vendita libera: come e dove acquistarli, le info - immagine 1
Le fasi di vendita dei tagliandi per la sfida della League Phase di Champions League di martedì 9 dicembre a San Siro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il percorso nella fase campionato della Champions League dell'Inter è arrivato al giro di boa: dopo le 4 vittorie nei primi quattro turni, i nerazzurri si preparano prima alla trasferta di Madrid contro l'Atletico e poi al grande appuntamento con il Liverpool, a San Siro, martedì 9 dicembre alle 21:00.

Sarà una notte speciale, come sono le notti di coppa contro i Reds: una sfida spettacolare che scalderà San Siro.

Lunedì 10 novembre ha preso il via la vendita dei biglietti per assistere a Inter-Liverpool, esclusivamente online.

Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo.

LEGGI ANCHE

Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e PLUS che, come comunicato in fase di acquisto abbonamento, non è prevista una fase di prelazione per le partite della League Phase.

Biglietti Inter-Liverpool, via alla vendita libera: come e dove acquistarli, le info- immagine 2
Getty Images

VENDITA LIBERA

La vendita libera ha preso il via alle ore 10:00 di venerdì 14 novembre e si è aperta con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 4 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00 dello stesso giorno. L’acquisto può essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard.

I punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello saranno attivi dalle 10 di lunedì 17 novembre.

Biglietti Inter-Liverpool, via alla vendita libera: come e dove acquistarli, le info- immagine 3
Getty Images

CAMBIO UTILIZZATORE

Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.

Il cambio utilizzatore non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.

Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL che sarà possibile cedere il proprio abbonamento al costo di 10€ e che sarà attiva anche la piattaforma di rivendita per coloro che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
Champions League, in vendita i biglietti di Inter-Liverpool: tutte le informazioni
Inter-Lazio verso il sold-out: ultimi biglietti e info per i tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA