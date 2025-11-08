Dopo la vittoria in Champions League contro il Kairat Almaty, l'Inter ritrova subito i suoi tifosi a San Siro. I nerazzurri si preparano ad affrontare la Lazio nell'ultima partita prima della sosta del campionato: la gara è in programma domenica 9 novembre alle 20:45 al Meazza.
Inter-Lazio verso il sold-out: ultimi biglietti e info per i tifosi
Come sempre i tifosi nerazzurri accorreranno in gran numero a San Siro: il match viaggia spedito verso il sold-out. Sono disponibili gli ultimi biglietti per Inter-Lazio, anche grazie alla rivendita riservata agli abbonati Full, con prezzi a partire da 14€. I tifosi possono acquistare i tagliandi residui a questo link oppure il giorno della partita nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte dalle 17:45.
L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:45, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 17:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.
Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:
Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.
Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.
Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.
Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.
Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.
Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.
