Si comincia a preparare lo sprint finale della stagione: dopo un mese di marzo ricco di appuntamenti la Serie A si fermerà nel weekend del 28-29 marzo per lasciare spazio all'ultima sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Alla ripresa inizierà una volata ricca di emozioni, tutta da vivere fino a fine stagione: il primo appuntamento dopo la sosta vedrà l'Inter impegnata in un affascinante big match contro la Roma a San Siro. La gara, valida per la 31ª giornata di campionato, è in programma nel weekend 3-4-5 aprile, il fine settimana di Pasqua con data e ora ancora da confermare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite info biglietti I biglietti per Inter-Roma: date e fasi di vendita. Tutte le info per i tifosi
partite
I biglietti per Inter-Roma: date e fasi di vendita. Tutte le info per i tifosi
Mercoledì 4 marzo si apre la vendita per i biglietti di Inter-Roma, gara valida per la 31ª giornata di Serie A in programma a San Siro
Sarà una partita importante per aprire l'ultima fase della stagione nerazzurra: tutti i tifosi interisti sono chiamati a riempire il Meazza per sostenere la squadra di Chivu in uno degli ultimi appuntamenti casalinghi della Serie A 2025/26.
La vendita dei tagliandi prenderà il via mercoledì 4 marzo, esclusivamente online su inter.it/tickets.
Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l’abbonamento) o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA