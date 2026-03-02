I biglietti per Inter-Roma: date e fasi di vendita. Tutte le info per i tifosi

Si comincia a preparare lo sprint finale della stagione: dopo un mese di marzo ricco di appuntamenti la Serie A si fermerà nel weekend del 28-29 marzo per lasciare spazio all'ultima sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Alla ripresa inizierà una volata ricca di emozioni, tutta da vivere fino a fine stagione: il primo appuntamento dopo la sosta vedrà l' Inter impegnata in un affascinante big match contro la Roma a San Siro . La gara, valida per la 31ª giornata di campionato, è in programma nel weekend 3-4-5 aprile, il fine settimana di Pasqua con data e ora ancora da confermare .

Sarà una partita importante per aprire l'ultima fase della stagione nerazzurra: tutti i tifosi interisti sono chiamati a riempire il Meazza per sostenere la squadra di Chivu in uno degli ultimi appuntamenti casalinghi della Serie A 2025/26.

Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l’abbonamento) o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it