Prosegue il conto alla rovescia verso l’inizio ufficiale della stagione 2025/26. Dopo il successo per 7-2 contro l’Under 23 di Stefano Vecchi e la vittoria in rimonta per 2-1 sul Monaco, i nerazzurri continuano il percorso di preparazione estiva con nuove sfide tutte da vivere.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite info biglietti Biglietti Monza-Inter in vendita: tutte le info e come comprarli
partite
Biglietti Monza-Inter in vendita: tutte le info e come comprarli
Martedì 12 agosto, alle ore 21:00, l'Inter affronterà il Monza in amichevole: ecco come si possono prendere i biglietti
Il prossimo appuntamento da non perdere è previsto per martedì 12 agosto, alle ore 21:00, l’Inter scenderà in campo all’U-Power Stadium per affrontare il Monzain una sfida amichevole che promette spettacolo ed emozioni.
I biglietti per assistere alla partita sono disponibili a questo link: un’occasione imperdibile per sostenere i nerazzurri da vicino e respirare l’atmosfera delle grandi notti estive.
© RIPRODUZIONE RISERVATA