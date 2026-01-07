Biglietti trasferta Borussia Dortmund-Inter: info per i tifosi e fasi di vendita

Per l'acquisto dei tagliandi è necessario essere iscritti a INTERISTA: il match si disputerà a Dortmund mercoledì 28 gennaio alle 21:00

Dopo la sfida casalinga con l’Arsenal, l'Inter affronterà il Borussia Dortmund in trasferta nell’8ª giornata della League Phase della UEFA Champions League. L'appuntamento è per mercoledì 28 gennaio alle 21:00 al BVB Stadion Dortmund.

I biglietti per assistere al match saranno in vendita, al prezzo di 48 euro, su trasferte.inter.it a partire da mercoledì 7 gennaio: il tagliando sarà nominativo e non sarà cedibile.

Sarà possibile acquistare contestualmente al biglietto adulto, nella stessa transazione, un biglietto Under14 purché anche la tessera dell’Under14 sia associata al profilo del tutore su inter.it e rispetti i requisiti richiesti per l’acquisto.

Le indicazioni sulla consegna del biglietto verranno date in un secondo momento ai soli acquirenti, all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di acquisto

IMPORTANTE: L'acquisto dei biglietti per le trasferte della League Phase della UEFA Champions League è riservato agli iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club.

LE FASI DI VENDITA

FASE 1 | ABBONATI – dalle 10:00 di mercoledì 7 gennaio

Tutti gli abbonati alla stagione 2025-26 potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a sé stessi, fino ad esaurimento disponibilità.

È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) al proprio profilo su inter.it

FASE 2 | SOCI INTER CLUB – dalle 10:00 di giovedì 8 gennaio

Tutti i soci Inter Club attivi potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a sé stessi, fino ad esaurimento disponibilità.

È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

FASE 3 | Salvo disponibilità residue, dalle ore 10:00 di venerdì 9 gennaio

Dalle ore 10 di venerdì 9 gennaio, tutti gli iscritti a INTERISTA potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a sé stessi fino ad esaurimento disponibilità.

Ricordiamo che la vendita avverrà su trasferte.inter.it e che il biglietto è nominativo, personale e non cedibile.

