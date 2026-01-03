È iniziato un nuovo anno, un anno da vivere come sempre all'insegna dei colori nerazzurri: l'Inter inaugurerà il 2026 con la sfida contro il Bologna

È iniziato un nuovo anno, un anno da vivere come sempre all'insegna dei colori nerazzurri: l'Inter inaugurerà il 2026 con la sfida contro il Bologna, in programma a San Siro domenica 4 gennaio alle ore 20:45 .

La squadra di Chivu tornerà a giocare davanti ai suoi tifosi dopo quasi un mese: si prevede una serata di grande spettacolo, con il Meazza che indosserà il suo vestito migliore. San Siro viaggia spedito verso il sold-out : gli ultimi biglietti disponibili sono quelli messi in rivendita dagli Abbonati Full . Sarà possibile acquistare gli eventuali ultimi tagliandi nella giornata di domenica alle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte dalle ore 17:45.

Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio con largo anticipo per vivere l’entusiasmante show pre match , ricco di attività e experiences speciali alle quali i più fortunati potranno partecipare in prima persona.

Il Decreto del Ministero degli Interni del 27/11/25 ha sancito il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Bologna tifosi del Bologna FC .

Non ci sarà dunque il settore ospiti: per questo motivo i posti al terzo anello blu sono disponibili all'acquisto per i tifosi dell'Inter, ultimi biglietti con prezzi a partire da 5€. L'ingresso consigliato ai tifosi locali per il terzo anello blu è il numero 10.