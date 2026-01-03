È iniziato un nuovo anno, un anno da vivere come sempre all'insegna dei colori nerazzurri: l'Inter inaugurerà il 2026 con la sfida contro il Bologna, in programma a San Siro domenica 4 gennaio alle ore 20:45.
Inter-Bologna verso il sold out: tutte le info sugli ultimi biglietti rimasti
La squadra di Chivu tornerà a giocare davanti ai suoi tifosi dopo quasi un mese: si prevede una serata di grande spettacolo, con il Meazza che indosserà il suo vestito migliore. San Siro viaggia spedito verso il sold-out: gli ultimi biglietti disponibili sono quelli messi in rivendita dagli Abbonati Full. Sarà possibile acquistare gli eventuali ultimi tagliandi nella giornata di domenica alle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte dalle ore 17:45.
Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio con largo anticipoper vivere l’entusiasmante show pre match, ricco di attività e experiences speciali alle quali i più fortunati potranno partecipare in prima persona.
INFO E LIMITAZIONI—
Il Decreto del Ministero degli Interni del 27/11/25 ha sancito il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Bologna tifosi del Bologna FC.
Non ci sarà dunque il settore ospiti: per questo motivo i posti al terzo anello blu sono disponibili all'acquisto per i tifosi dell'Inter, ultimi biglietti con prezzi a partire da 5€. L'ingresso consigliato ai tifosi locali per il terzo anello blu è il numero 10.
I tifosi dell'Inter residenti in provincia di Bologna potranno comunque acquistare un biglietto in qualsiasi settore e accedere allo stadio se in possesso della Tessera del Tifoso "Siamo Noi" o di tessera d'iscrizione a un Inter Club.
