L’Inter disputerà la finale di Champions League a Monaco di Baviera il 31 maggio, contro la vincente di PSG-Arsenal (1-0 per il PSG all’andata). Dopo la vittoria in semifinale contro il Barcellona, i tifosi nerazzurri si preparano alla corsa ai biglietti per la Munich Football Arena. Dei 64.500 posti disponibili, 38.700 saranno acquistabili dal pubblico: 18.000 per ciascuna delle due squadre finaliste e il resto tramite il sito UEFA.