Semifinale Coppa Italia, i biglietti per Inter-Como: ecco tutte le info

Gianni Pampinella Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 23:32)

Dopo aver eliminato il Torino nei quarti di finale, l'Inter si prepara ad affrontare il Como nella semifinale della Coppa Italia. Come di consueto questa fase della competizione si sviluppa in due partite di andata e ritorno: i nerazzurri sanno che il primo match della doppia sfida si giocherà martedì 3 marzo alle 21:00 allo stadio Sinigaglia di Como. Il ritorno invece è in programma a San Siro tra il 21 e il 22 aprile 2026, con data e ora ancora da confermare.

Sarà una partita fondamentale per la stagione dell'Inter: tutti i tifosi nerazzurri sono chiamati a riempire il Meazza per spingere la squadra di Cristian Chivu verso la conquista della finale di Coppa Italia, in programma a Roma il prossimo mercoledì 13 maggio.

I biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 18 febbraio, esclusivamente online su inter.it/tickets

CONFERMA POSTO ABBONATI — La prima fase sarà dedicata alla conferma posto per tutti gli abbonati Serie A 25-26 (FULL, PLUS e BASE).

Da mercoledì 18 febbraio alle ore 12:00 a venerdì 20 febbraio alle 13:00, tutti gli abbonati potranno confermare il proprio posto o sceglierne un altro tra quelli a disposizione. Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti nella stessa transazione, a condizione che tutti gli intestatari siano abbonati.

Tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 1 - VENDITA ANTICIPATA ABBONATI E SOCI INTER CLUB Venerdì 20 febbraio dalle ore 16:00 e fino alla mezzanotte di domenica 22, la vendita sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 (di qualsiasi tariffa) e ai Soci Inter Club (sia Plus che Base) che potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti.

Per i Soci Inter Club: in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente che l’intestatario siano soci attivi per la stagione in corso.

Si specifica, inoltre, che i biglietti acquistati in questa fase verranno emessi in formato PDF, ad eccezione del Secondo Verde che continuerà ad essere riservato ai possessori di tessera Siamo Noi e caricato digitalmente sulla stessa.

Per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) o tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

