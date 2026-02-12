Inter totalmente concentrata sulla partita di sabato contro la Juve. Sullo sfondo, però, c'è anche il doppio confronto contro il Bodo Glimt per proseguire il percorso in Champions League.
partite
Inter, testa alla Juve ma poi altri due super impegni: Bodo e derby. Come acquistare i biglietti
"Testa alla Juve, big match di sabato sera, ma un pensiero inizia ad andare anche a ciò che verrà dopo, ovvero l’andata del playoff di Champions League. L’Inter se la vedrà con i norvegesi del Bodo Glimt mercoledì 18 febbraio, quattro giorni dopo il derby d’Italia. Il club ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti (il costo è di 31 euro) per questa sfida al Circolo polare artico specificando però allo stesso tempo che «l’impianto ha una capienza limitata, per un totale di 8.800 posti a sedere. Questo limita anche la quantità di biglietti a disposizione per la tifoseria ospite», scrive La Gazzetta dello Sport.
DERBY—
"L’Inter poi guarda ancora più avanti, al derby contro il Milan del fine settimana 7-8 marzo. Terminata la fase 1 di vendita per gli abbonati al secondo verde, ieri è partita la fase 2 estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 2025-26 di qualsiasi settore e oggi si aprirà la fase 3 per tutti i soci Inter Club 25-26. Dopo il petardo lanciato contro Audero allo Zini di Cremona lo scorso 1 febbraio sono state vietate tre trasferte ai tifosi nerazzurri residenti in Lombardia: Sassuolo (di domenica scorsa), Lecce in programma il 21 e poi Firenze del weekend 21-22 marzo. Il derby non è compreso nel provvedimento perché è una partita che non prevede movimenti di tifoserie", riporta La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA