"Testa alla Juve, big match di sabato sera, ma un pensiero inizia ad andare anche a ciò che verrà dopo, ovvero l’andata del playoff di Champions League. L’Inter se la vedrà con i norvegesi del Bodo Glimt mercoledì 18 febbraio , quattro giorni dopo il derby d’Italia. Il club ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti (il costo è di 31 euro) per questa sfida al Circolo polare artico specificando però allo stesso tempo che «l’impianto ha una capienza limitata, per un totale di 8.800 posti a sedere. Questo limita anche la quantità di biglietti a disposizione per la tifoseria ospite», scrive La Gazzetta dello Sport.

DERBY

"L’Inter poi guarda ancora più avanti, al derby contro il Milan del fine settimana 7-8 marzo. Terminata la fase 1 di vendita per gli abbonati al secondo verde, ieri è partita la fase 2 estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 2025-26 di qualsiasi settore e oggi si aprirà la fase 3 per tutti i soci Inter Club 25-26. Dopo il petardo lanciato contro Audero allo Zini di Cremona lo scorso 1 febbraio sono state vietate tre trasferte ai tifosi nerazzurri residenti in Lombardia: Sassuolo (di domenica scorsa), Lecce in programma il 21 e poi Firenze del weekend 21-22 marzo. Il derby non è compreso nel provvedimento perché è una partita che non prevede movimenti di tifoserie", riporta La Gazzetta dello Sport.