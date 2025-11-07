Dopo la vittoria in Champions League contro il Kairat Almaty, l'Inter ritrova subito i suoi tifosi a San Siro. I nerazzurri si preparano ad affrontare la Lazio nell'ultima partita prima della sosta del campionato: la gara è in programma domenica 9 novembre alle 20:45 al Meazza.
Inter-Lazio, ultimi a disposizione per i tifosi nerazzurri: tutte le informazioni
Come sempre i tifosi nerazzurri accorreranno in gran numero a San Siro: il match viaggia spedito verso il sold-out. Sono disponibili gli ultimi biglietti per Inter-Lazio, anche grazie alla rivendita riservata agli abbonati Full, con prezzi a partire da 14€. I tifosi possono acquistare i tagliandi residui a questo link oppure il giorno della partita nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte dalle 17:45.
IL PROGRAMMA DI LOYALTY—
Da quest'anno il programma loyalty "Interista", assegna punti in base alla tipologia di abbonamento scelto. I punti permetteranno di accedere a vantaggi esclusivi su tutto l’ecosistema nerazzurro, dallo stadio all'Inter Store. Per sfruttare al massimo i benefici dell’abbonamento – come l’acquisto di biglietti extra, ma anche il rinnovo abbonamenti per la prossima stagione – sarà necessario essere iscritti al programma Interista.
