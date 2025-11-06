Biglietti trasferta Atletico Madrid-Inter in vendita: tutte le informazioni

Dopo la sfida con il Kairat Almaty, l'Inter affronterà l'Atletico Madrid in trasferta nella 5ª giornata della League Phase della Champions League

Marco Macca Redattore 6 novembre - 18:30

Dopo la sfida casalinga con il Kairat Almaty, l'Inter affronterà l'Atletico Madrid in trasferta nella 5ª giornata della League Phase della UEFA Champions League. L'appuntamento è per mercoledì 26 novembre alle 21:00 all'Estadio Metropolitano di Madrid. I biglietti per assistere al match sono in vendita sono in vendita, al prezzo di 50 euro, su trasferte.inter.it: il tagliando sarà nominativo e non sarà cedibile.

Sarà possibile acquistare contestualmente al biglietto adulto, nella stessa transazione, un biglietto Under14 purché anche la tessera dell’Under14 sia associata al profilo del tutore su inter.it e rispetti i requisiti richiesti per l’acquisto. Le indicazioni sulla consegna del biglietto verranno date in un secondo momento ai soli acquirenti, all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di acquisto. IMPORTANTE: L'acquisto dei biglietti per le trasferte della League Phase della UEFA Champions League è riservato agli iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club.

LE FASI DI VENDITA FASE 1 | ABBONATI – dalle 12:00 di giovedì 6 novembre. Tutti gli abbonati alla stagione 2025-26 possono acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi, fino ad esaurimento disponibilità. È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) al proprio profilo su inter.it

FASE 2 | SOCI INTER CLUB – dalle 10:00 di venerdì 7 novembre

Tutti i soci Inter Club attivi potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi, fino ad esaurimento disponibilità.

È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

FASE 3 | Salvo disponibilità residue, dalle ore 16:00 di venerdì 7 novembre. Tutti gli iscritti a INTERISTA potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi.