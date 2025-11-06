FC Inter 1908
Biglietti trasferta Atletico Madrid-Inter in vendita: tutte le informazioni

Dopo la sfida con il Kairat Almaty, l'Inter affronterà l'Atletico Madrid in trasferta nella 5ª giornata della League Phase della Champions League
Marco Macca
Dopo la sfida casalinga con il Kairat Almaty, l'Inter affronterà l'Atletico Madrid in trasferta nella 5ª giornata della League Phase della UEFA Champions League. L'appuntamento è per mercoledì 26 novembre alle 21:00 all'Estadio Metropolitano di Madrid. I biglietti per assistere al match sono in vendita sono in vendita, al prezzo di 50 euro, su trasferte.inter.it: il tagliando sarà nominativo e non sarà cedibile.

Sarà possibile acquistare contestualmente al biglietto adulto, nella stessa transazione, un biglietto Under14 purché anche la tessera dell’Under14 sia associata al profilo del tutore su inter.it e rispetti i requisiti richiesti per l’acquisto. Le indicazioni sulla consegna del biglietto verranno date in un secondo momento ai soli acquirenti, all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di acquisto. IMPORTANTE: L'acquisto dei biglietti per le trasferte della League Phase della UEFA Champions League è riservato agli iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club.

LE FASI DI VENDITA

—  

FASE 1 | ABBONATI – dalle 12:00 di giovedì 6 novembre. Tutti gli abbonati alla stagione 2025-26 possono acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi, fino ad esaurimento disponibilità. È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) al proprio profilo su inter.it

FASE 2 | SOCI INTER CLUB – dalle 10:00 di venerdì 7 novembre

Tutti i soci Inter Club attivi potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi, fino ad esaurimento disponibilità.

È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

FASE 3 | Salvo disponibilità residue, dalle ore 16:00 di venerdì 7 novembre. Tutti gli iscritti a INTERISTA potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi.

