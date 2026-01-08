Il 2026 dell'Inter si è aperto con una super prestazione casalinga contro il Bologna a San Siro: 74mila spettatori per una serata bellissima, a tinte nerazzurre. Il prossimo appuntamento casalingo è un big match: domenica 11 gennaio alle 20:45 l'Inter inaugura il proprio girone di ritorno contro il Napoli.
Inter-Napoli, biglietti in vendita: ecco tutte le informazioni utili
I biglietti sono in vendita su inter.it/tickets, dopo che da dicembre gli iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, hanno potuto accedere alle fasi di vendita anticipata.
Queste le disposizioni delle autorità competenti in tema di pubblica sicurezza:
I residenti in Campania e in Provincia di Genova possono acquistare solo se in possesso di tessera "SIAMO NOI" sottoscritta in data antecedente il 19/12
SETTORE OSPITI: Vendita riservata ai possessori della fidelity card della SSC Napoli, sottoscritta in data antecedente il 19/12.
Vendita vietata ai residenti in Campania e in provincia di Genova
WINTER PACK—
Inter-Napoli è una delle tre partite del wInter Pack, il pacchetto che permette di assicurarsi un posto a San Siro per tre sfide casalinghe: Inter-Napoli, Inter-Lecce e Inter-Pisa. Un’opportunità speciale, pensata per accompagnare i tifosi nel periodo più intenso della stagione, con la possibilità di vivere tre match a partire da soli 19 euro a partita, garantendo un risparmio significativo rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.
CAMBIO UTILIZZATORE—
Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.
Non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.
Si ricorda agli abbonatiSerie A 25-26 che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Sarà invece attiva la piattaforma di rivendita per gli abbonati a tariffa FULL e PLUS che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.
MERCATO SECONDARIO—
Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it
