Inter-Napoli, biglietti in vendita: ecco tutte le informazioni utili

Il 2026 dell'Inter si è aperto con una super prestazione casalinga contro il Bologna a San Siro: 74mila spettatori per una serata bellissima, a tinte nerazzurre. Il prossimo appuntamento casalingo è un big match: domenica 11 gennaio alle 20:45 l'Inter inaugura il proprio girone di ritorno contro il Napoli.

I biglietti sono in vendita su inter.it/tickets, dopo che da dicembre gli iscritti a INTERISTA , il programma di loyalty del Club, hanno potuto accedere alle fasi di vendita anticipata.

I residenti in Campania e in Provincia di Genova possono acquistare solo se in possesso di tessera "SIAMO NOI" sottoscritta in data antecedente il 19/12

Inter-Napoli è una delle tre partite del wInter Pack, il pacchetto che permette di assicurarsi un posto a San Siro per tre sfide casalinghe: Inter-Napoli , Inter-Lecce e Inter-Pisa . Un’opportunità speciale, pensata per accompagnare i tifosi nel periodo più intenso della stagione, con la possibilità di vivere tre match a partire da soli 19 euro a partita , garantendo un risparmio significativo rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

Si ricorda agli abbonatiSerie A 25-26 che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Sarà invece attiva la piattaforma di rivendita per gli abbonati a tariffa FULL e PLUS che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.