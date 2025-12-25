fcinter1908 partite info biglietti Inter-Napoli a San Siro, vendita libera dei biglietti: come acquistarli e le info per i tifosi

Inter-Napoli a San Siro, vendita libera dei biglietti: come acquistarli e le info per i tifosi

La prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2025/2026 è in programma a San Siro domenica 11 gennaio alle 20:45
Redattore 

Domenica 11 gennaio alle 20:45 l'Inter inaugura il proprio girone di ritorno con il big match contro il Napoli. Una sfida da sold-out, con un Meazza da grandi occasioni.

La vendita dei biglietti ha preso il via lunedì 15 dicembre, esclusivamente online su inter.it/tickets. Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it

In attesa delle disposizioni delle autorità competenti in tema di pubblica sicurezza, si informano i tifosi che l’acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro domenica 14 dicembre, oppure essere soci Inter Club attivi alla stessa data per acquistare nelle giornate dedicate ai soci.

VENDITA LIBERA

La vendita libera ha preso il via venerdì 19 dicembre con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che hanno potuto acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard.

Dalle ore 16:00 di venerdì 19 dicembre si è aperta la vendita libera per tutti.

CAMBIO UTILIZZATORE

Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.

Non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.

Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Sarà invece attiva la piattaforma di rivendita per gli abbonati a tariffa FULL e PLUS che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.

(Fonte: Inter.it)

