In attesa delle disposizioni delle autorità competenti in tema di pubblica sicurezza, si informano i tifosi che l’acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro domenica 14 dicembre, oppure essere soci Inter Club attivi alla stessa data per acquistare nelle giornate dedicate ai soci.

La vendita libera ha preso il via venerdì 19 dicembre con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che hanno potuto acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard.

Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Sarà invece attiva la piattaforma di rivendita per gli abbonati a tariffa FULL e PLUS che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.