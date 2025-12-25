Inter-Napoli è una delle tre partite del Winter Pack, il pacchetto che permette di assicurarsi un posto a San Siro per tre sfide casalinghe: Inter-Napoli, Inter-Lecce e Inter-Pisa.
Inter, ‘Winter pack’ per i tifosi: prezzo speciale per il tris Napoli, Lecce e Pisa a San Siro
Un’opportunità speciale, pensata per accompagnare i tifosi nel periodo più intenso della stagione, con la possibilità di vivere tre match a partire da soli 19 euro a partita, garantendo un risparmio significativo rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.
Il wInter Pack permette di accedere alla terza fase di vendita anticipata dei biglietti per il big match di gennaio contro i partenopei, in cui sarà possibile acquistare fino ad ulteriori due biglietti in anticipo rispetto alla vendita libera, insieme agli abbonati a tariffa BASE e ai soci Inter Club base.
(Fonte: Inter.it)
