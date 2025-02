Il mese di febbraio nerazzurro si è aperto con il derby di Milano e prosegue con un altro filotto di partite tutte importanti per l'Inter. Si parte dalla prosecuzione del match con la Fiorentina al Franchi, poi subito nuovo confronto con la Viola, lunedì a San Siro. Dopo la trasferta di Torino con la Juventus, la squadra di Inzaghi ospiterà il Genoa in campionato e poi la Lazio nei quarti di Coppa Italia.

Per la sfida del Meazza, i biglietti sono ancora in vendita, con prezzi e iniziative speciali. Per gli Under30 i tagliandi sono disponibili a partire da 14€ per quanto riguarda il Terzo Anello.