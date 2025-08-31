FC Inter 1908
Giuseppe Meazza stadio San Siro Milano
Nerazzurri in campo a San Siro alle 20:45: ultimi biglietti disponibili online a partire da 10€
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Dopo la netta vittoria contro il Torino all'esordio, l'Inter si prepara a tornare in campo nella Serie A 2025/26, di nuovo a San Siro. I nerazzurri affronteranno l'Udinese nella 2.a giornata di campionato, in programma domenica 31 agosto alle 20:45.

Il Meazza va verso il tutto esaurito con gli ultimi tagliandi in vendita per rendere come sempre incredibile l'atmosfera di casa.

Gli eventuali ultimi tagliandi potranno essere acquistati online a partire da 10€ e nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte nella giornata di gara a partire dalle ore 17:45. Sarà inoltre operativo anche il ticket corner presso l’Inter Store Castello, con orario continuato 10:30-19:30

L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:45, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 17:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo. Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

    • Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

    • Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

    • Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.

    • Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

    • Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

    • Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

    A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

    INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

    —  

    • Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

    • Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

    • Ingresso 8: pass di servizio.

    • Ingresso 11: persone con disabilità.

    La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.

