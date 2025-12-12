Biglietti di Inter-Napoli: date e fasi di vendita, tutte le info per i tifosi

La vendita dei biglietti per assistere alla sfida prenderà il via lunedì 15 dicembre, esclusivamente online su inter.it/tickets . Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA , il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it.

In attesa delle disposizioni delle autorità competenti in tema di pubblica sicurezza, si informano i tifosi che l’acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro domenica 14 dicembre. Oppure essere soci Inter Club attivi alla stessa data per acquistare nelle giornate dedicate ai soci.