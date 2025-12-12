Domenica 11 gennaio alle 20:45 l'Inter inaugura il proprio girone di ritorno con il big match contro il Napoli. Una sfida da sold-out, con un Meazza da grandi occasioni.
partite
Biglietti di Inter-Napoli: date e fasi di vendita, tutte le info per i tifosi
La vendita dei biglietti per assistere alla sfida prenderà il via lunedì 15 dicembre, esclusivamente online su inter.it/tickets. Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it.
In attesa delle disposizioni delle autorità competenti in tema di pubblica sicurezza, si informano i tifosi che l’acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro domenica 14 dicembre. Oppure essere soci Inter Club attivi alla stessa data per acquistare nelle giornate dedicate ai soci.
WINTER PACK—
Inter-Napoli è una delle tre partite del wInter Pack, il pacchetto che permette di assicurarsi un posto a San Siro per tre sfide casalinghe: Inter-Napoli, Inter-Lecce e Inter-Pisa. Un’opportunità speciale, pensata per accompagnare i tifosi nel periodo più intenso della stagione, con la possibilità di vivere tre match a partire da soli 19 euro a partita, garantendo un risparmio significativo rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.
Il wInter Pack permette di accedere alla terza fase di vendita anticipata dei biglietti per il big match di gennaio contro i partenopei, in cui sarà possibile acquistare fino ad ulteriori due biglietti in anticipo rispetto alla vendita libera, insieme agli abbonati a tariffa BASE e ai soci Inter Club base.
© RIPRODUZIONE RISERVATA