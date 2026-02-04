FC Inter 1908
Sassuolo-Inter, aperta la prevendita dei biglietti nel settore ospiti

Dopo lo stop momentaneo, il Sassuolo ha riaperto la vendita dei biglietti per il settore ospiti
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Sassuolo-Inter, aperta la prevendita dei biglietti nel settore ospiti- immagine 2
REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - NOVEMBER 28: A general view inside the stadium prior the Serie A match between US Sassuolo and FC Internazionale at Mapei Stadium - Citta  del Tricolore on November 28, 2020 in Reggio nell'Emilia, Italy (Photo by Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images)

Dopo lo stop momentaneo, il Sassuolo ha riaperto la vendita dei biglietti per il settore ospiti.

"In merito alla gara Sassuolo-Inter, 24esima giornata di Serie A Enilive, il Sassuolo Calcio comunica che, secondo quanto comunicato in data odierna dal GOS, la vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) è ora consentita ma esclusivamente ai titolari di fidelity card dell’Inter NON residenti nella regione Lombardia".

Sassuolo-Inter, aperta la prevendita dei biglietti nel settore ospiti - immagine 1
Getty Images

"La prevendita dei tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) partirà giovedì 5 febbraio dalle ore 12 e terminerà alle ore 19 di sabato 7 febbraio (il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti). Resta valido il divieto di vendita di titoli di accesso ai residenti nella regione Lombardia. Per i residenti in Lombardia che avessero acquistato tagliandi durante la fase di prelazione è possibile richiedere un rimborso secondo i tempi e le modalità indicate cliccando qui. L’acquisto di biglietti in Tribuna Sud è esclusivamente riservato ai possessori di Sassuolo Card (sottoscritte entro il 30 giugno 2025). Esaurita la disponibilità per quanto riguarda gli accrediti per le tessere CONI, FIGC e AIA e per le persone con disabilità".

 

