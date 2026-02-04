Sassuolo-Inter, aperta la prevendita dei biglietti nel settore ospiti

"La prevendita dei tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) partirà giovedì 5 febbraio dalle ore 12 e terminerà alle ore 19 di sabato 7 febbraio (il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti). Resta valido il divieto di vendita di titoli di accesso ai residenti nella regione Lombardia. Per i residenti in Lombardia che avessero acquistato tagliandi durante la fase di prelazione è possibile richiedere un rimborso secondo i tempi e le modalità indicate cliccando qui. L’acquisto di biglietti in Tribuna Sud è esclusivamente riservato ai possessori di Sassuolo Card (sottoscritte entro il 30 giugno 2025). Esaurita la disponibilità per quanto riguarda gli accrediti per le tessere CONI, FIGC e AIA e per le persone con disabilità".