Di nuovo Riyadh, di nuovo Supercoppa. Per il quarto anno consecutivo l'Inter si prepara a volare in Arabia Saudita per l'EA SPORTS FC Supercup. Come nelle ultime due edizioni la competizione sarà strutturata con un format a quattro squadre.
Supercoppa a Riyadh: tutte le info su ‘visto’ e sui biglietti di Bologna-Inter
Bologna-Inter sarà la seconda delle due semifinali e si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh.
L'altra sfida, in programma giovedì 18 dicembre, vedrà invece affrontarsi Napoli e Milan per un posto in finale. L'ultimo atto che assegnerà il trofeo è in programma nello stesso impianto, lunedì 22 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana).
I biglietti per assistere alla sfida sono già disponibili: i tifosi nerazzurri possono acquistare i tagliandi per Bologna-Inter attraverso il canale ufficiale: EA SPORTS SUPERCUP Riyadh 2025 Tickets | Dec 19 at Alawwal Park | webook.com | webook.com
Per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul sito https://visa.visitsaudi.com/
(Fonte: inter.it)
