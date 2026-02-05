Mercoledì 18 febbraio l’Inter sarà impegnata nell’andata del playoff di Champions League: la squadra di Chivu scenderà in campo alle 21:00 contro il Bodø-Glimt. Si giocherà all’Aspmyra Stadion di Bodø, città della Norvegia...

Alessandro De Felice Redattore 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 22:46)

Mercoledì 18 febbraio l'Inter sarà impegnata nell'andata del playoff di Champions League: la squadra di Chivu scenderà in campo alle 21:00 contro il Bodø-Glimt. Si giocherà all'Aspmyra Stadion di Bodø, città della Norvegia settentrionale, nella contea di Nordland. L'impianto ha una capienza limitata, per un totale di 8.800 posti a sedere. Questo limita anche la quantità di biglietti a disposizione per la tifoseria ospite.

Il costo del biglietto è di 31€. Ricordiamo che la vendita avverrà su trasferte.inter.it e che il biglietto è nominativo, personale e non cedibile.

Sarà possibile acquistare contestualmente al biglietto adulto, nella stessa transazione, un biglietto Under14 purché anche la tessera dell’Under14 sia associata al profilo del tutore su inter.it e rispetti i requisiti richiesti per l’acquisto.

Le indicazioni sulla consegna del biglietto verranno date in un secondo momento ai soli acquirenti, all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di acquisto.

FASE 1 | ABBONATI – dalle 10:00 alle 15:00 di venerdì 06 febbraio

Tutti gli abbonati alla stagione 2025-26 potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a sé stessi, fino ad esaurimento disponibilità. È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) al proprio profilo su inter.it

FASE 2 | SOCI IC – dalle 16:00 di venerdì 06 febbraio

Tutti i soci Inter Club attivi potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a sé stessi, fino ad esaurimento disponibilità. È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

(Fonte: Inter.it)