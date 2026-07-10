FC Internazionale Milano conferma che il ricavato derivante dalla vendita di biglietti per tifosi con disabilità sarà destinato a progetti dedicati

Marco Macca Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 21:32)

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FC Internazionale Milano e AC Milan, insieme al Comune di Milano, confermano che il ricavato derivante dalla vendita di biglietti e abbonamenti per tifosi con disabilità della stagione 2025/26 sarà destinato a progetti dedicati alla promozione dello sport per tutte le abilità, ribadendo l’impegno condiviso a favore dell’inclusione, della partecipazione e dell’accessibilità attraverso lo sport.

La quota più significativa, pari complessivamente a 140.000 euro, supporterà organizzazioni sportive di base e realtà del Terzo Settore della città di Milano. Le risorse saranno assegnate attraverso un avviso pubblico promosso dal Comune di Milano, finalizzato a sostenere iniziative con una forte valenza educativa, formativa e di integrazione sociale attraverso lo sport.

L’avviso si rivolgerà in particolare a enti in grado di promuovere attività sportive inclusive e percorsi di sport integrato per i giovani, favorendo il pieno coinvolgimento delle persone con disabilità. Saranno inoltre valorizzati progetti che prevedano attività estive gratuite per minori di 18 anni, con una particolare attenzione alla pratica sportiva, anche outdoor.

La restante quota dei ricavi sarà gestita direttamente da FC Internazionale Milano e AC Milan per sostenere progetti dedicati allo sport per tutte le abilità.

Maggiori informazioni sull’apertura della campagna di vendita di abbonamenti e biglietti singoli dedicati ai tifosi con disabilità per la stagione 2026-2027 saranno comunicate prossimamente attraverso i canali ufficiali dei Club, con il ricavato che sarà nuovamente destinato a progetti sociali.