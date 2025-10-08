I biglietti per assistere al match saranno in vendita a partire da mercoledì 8 ottobre alle 12:00. Sarà possibile acquistare un solo biglietto, per se stessi: il tagliando, al prezzo di 32 euro, sarà nominativo, non sarà cedibile e sarà in vendita su trasferte.inter.it. Agli acquirenti verranno inviate tutte le informazioni per la consegna del biglietto nei giorni successivi all'acquisto.