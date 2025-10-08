La UEFA Champions League 2025/2026 dell'Inter - iniziata con due vittorie contro Ajax e Slavia Praga - prosegue con la trasferta di Bruxelles: martedì 21 ottobre alle 21:00 l'Inter scende in campo all'RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles, per la sfida contro l'Union Saint-Gilloise, terza giornata della League Phase.
Champions League, Union Saint-Gilloise-Inter: info sui biglietti e varie fasi di vendita
I biglietti per assistere al match saranno in vendita a partire da mercoledì 8 ottobre alle 12:00. Sarà possibile acquistare un solo biglietto, per se stessi: il tagliando, al prezzo di 32 euro, sarà nominativo, non sarà cedibile e sarà in vendita su trasferte.inter.it. Agli acquirenti verranno inviate tutte le informazioni per la consegna del biglietto nei giorni successivi all'acquisto.
IMPORTANTE: L'acquisto dei biglietti per le trasferte della League Phase della UEFA Champions League è riservato agli iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club.
BIGLIETTI UNION SG-INTER: FASI DI VENDITA
FASE 1 | ABBONATI – dalle 12:00 di mercoledì 8 ottobre—
Tutti gli abbonati alla stagione 2025-26 potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi, fino a esaurimento disponibilità. È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) al proprio profilo su inter.it.
FASE 2 | SOCI Inter Club – dalle 10:00 di giovedì 9 ottobre—
Tutti i soci Inter Club attivi potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi, fino a esaurimento disponibilità. È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it.
FASE 3 | Salvo disponibilità residue—
Dalle ore 16:00 di giovedì 9 ottobre tutti gli iscritti a INTERISTA potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi.
