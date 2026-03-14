Inter-Atalanta è la gara che arriva dopo il derby e dopo quella sconfitta la squadra di Chivu è chiamata a riprendere la marcia che l'ha portata in testa alla classifica. A San Siro così c'è il pubblico delle grandi occasioni come spesso accade.

Alla fine del primo tempo è stato reso noto il dato sugli spettatori presenti al Meazza dove è stato aperto eccezionalmente per i tifosi nerazzurri anche parte del terzo anello blu riservato solitamente ai tifosi ospiti. I sostenitori atalantini presenti sono 512. Gli spettatori in totale sono invece 74.364.