L'allenatore nerazzurro non ha rivelato le sue scelte alla vigilia della gara di San Siro: queste le aspettative rispetto alla formazione titolare

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 16:13)

Alcuni piccoli indizi li ha seminati. Cristian Chivu, alla vigilia della gara contro la Cremonese, ha detto di avere ben chiaro in mente la squadra da schierare in campo nella gara che si gioca domani alle 18, ma ovviamente non ha anticipato nulla.

Il tecnico ha detto che contro la Cremonese sarà una gara difficile: è un'avversaria molto fisica, specie in difesa, e allora i ragionamenti - sottolineano su Skysport - potrebbero essere due: "Schierare Bonny e Lautaro che possono dare meno punti di riferimento quindi perché danno vita a meno duelli fisici. Oppure mandare in campo Pio Esposito che invece potrebbe dare vita a scontri con la difesa avversaria per lasciare libero il capitano di approfittarne", ha spiegato Matteo Barzaghi.

Sono i ragionamenti che potrebbe fare Chivu in queste ore insieme al suo staff. Il mister ha detto di aver deciso al novanta per cento chi giocherà accanto a Lautaro («Per ora ho solo la 'La'»). Ha spiegato che non prova mai la formazione alla vigilia e di aver, finora, comunicato alla squadra la formazione titolare solo tre ore prima della gara.

Le indicazioni della vigilia parlano di tre ritorni con Barella dal primo minuto in campo e insieme a lui Mkhitaryan con Akanji che torna in difesa dopo che con lo Slavia Praga era stato Bisseck a partire dal primo minuto. Al momento quindi la formazione probabile prevede Sommer in porta con Akanji, Acerbi e Bastoni davanti a lui. Dumfries e Dimarco sulle fasce con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo (Zielinski è stato la sorpresa della partita di CL contro lo Slavia.ndr). Davanti favorito Bonny accanto a capitan Lautaro.

(Fonte: SS24)