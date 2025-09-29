Umore giusto in casa Inter dopo la vittoria contro il Cagliari che ha dato seguito alla prima vittoria in Champions contro l'Ajax e quella in campionato contro il Sassuolo che è arrivata dopo le sconfitte con Udinese e Juventus che hanno un po' complicato la classifica nerazzurra. La squadra di Cristian Chivu ha adetto nove punti ed è in ritardo di tre punti dalla testa della classifica che vede tre squadre con 12 punti, Milan, Napoli (che ieri ha perso proprio contro i rossoneri) e la Roma di Gasperini.