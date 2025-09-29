Umore giusto in casa Inter dopo la vittoria contro il Cagliari che ha dato seguito alla prima vittoria in Champions contro l'Ajax e quella in campionato contro il Sassuolo che è arrivata dopo le sconfitte con Udinese e Juventus che hanno un po' complicato la classifica nerazzurra. La squadra di Cristian Chivu ha adetto nove punti ed è in ritardo di tre punti dalla testa della classifica che vede tre squadre con 12 punti, Milan, Napoli (che ieri ha perso proprio contro i rossoneri) e la Roma di Gasperini.
partite
Sky / Inter-Slavia, tornano Acerbi e Sommer: ecco gli altri rientri. Novità in attacco
Per la gara di Champions contro lo Slavia Praga sono attesi, da quanto riportato da Skysport, in formazione diversi rientri rispetto alla formazione che il mister ha schierato dal primo minuto contro il Cagliari: Acerbi dovrebbe ritornare al centro della difesa con Sommer tra i pali dopo due gare fatte da Josep Martinez. Dimarco dovrebbe partire dal primo minuto e sembrano non esserci dubbi sulla conferma di Lautaro.
Magari ci sarà anche spazio per Bonny che non è mai partito dal primo minuto. Qualche cambio, non uno stravolgimento della formazione perché servono questi tre punti contro lo Slavia Praga in questo periodo che si chiuderà con la gara con la Cremonese prima della pausa di ottobre per le Nazionali.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA