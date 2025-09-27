L’Inter soffre, poi trova il gol con Esposito: l’esultanza di Chivu è esplosiva

L'allenatore nerazzurro ha scaricato alla rete dell'attaccante tutta la tensione accumulata in un momento delicato della gara

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 22:50)

Era il momento più delicato della partita, un palo colpito dal Cagliari che attaccava più forte quando l'Inter era sull'1-0 e non riusciva a trovare più lo spazio per raddoppiare. Ma un cross di Dimarco apre per Frattesi e Pio Esposito (che aveva sostituito Thuram) in area e l'attaccante nerazzurro trova il primo gol in Serie A e raddoppia chiudendo di fatto la gara contro i rossoblù. Mentre il calciatore nerazzurro è andato ad esultare insieme ai compagni per la rete trovata nel momento più difficile in panchina c'è stato chi si è scatenato.

Cristian Chivu al gol di Pio ha esploso tutta la tensione che si era accumulata fino a quel momento. Ha visto la rete si è girato verso la panchina, ha schiacciato a terra una bottiglietta e ha urlato con tutta la forza che aveva in corpo.

Quel raddoppio doveva arrivare prima, prima di ogni rischio, prima che l'ansia si accomulasse e diventasse preoccupazione. Ma è arrivato ed è quello che conta. Tre punti e seconda vittoria consecutiva (la terza dopo quella contro l'Ajax in Champions) in campionato dopo quella contro il Sassuolo. C'è terreno da recuperare. E tensione da smaltire.