Al 53' Olise realizza il suo secondo assist (aveva fornito il primo a Kane) per Sane che segna il gol del nuovo vantaggio del Bayern ed è lo stesso Sane al 71', su assist di Kane, a non sbagliare a tu per tu col portiere avversario per la rete del 3-1. Match in cassaforte per il Bayern anche se al 93' Ritzka accorcia le distanze per il St Pauli. Ma è troppo tardi e il Bayern vince 3-2.