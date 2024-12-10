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Leverkusen-Inter, le formazioni UFFICIALI: cambi a centrocampo, Taremi e Thuram in avanti

Leverkusen-Inter, le formazioni UFFICIALI: cambi a centrocampo, Taremi e Thuram in avanti - immagine 1
Le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Inter, match valido per la sesta giornata di Champions League
Matteo Pifferi Redattore 

Tutto confermato: Simone Inzaghi continua con il turnover scientifico che sta contraddistinguendo tutta la stagione nerazzurra. Contro il Leverkusen, ci sono cambi rispetto alla formazione iniziale anti-Parma.

Leverkusen-Inter, le formazioni UFFICIALI: cambi a centrocampo, Taremi e Thuram in avanti- immagine 2

In difesa spazio a Bisseck, De Vrij e Bastoni a protezione della porta occupata da Sommer. Darmian e Carlos Augusto sono gli esterni, Calhanoglu è confermato in cabina di regia ma le due mezzali sono Frattesi e Zielinski. In avanti, spazio a Taremi, a riposo contro il Parma, che sarà affiancato da Thuram.

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Leverkusen-Inter, le formazioni UFFICIALI: cambi a centrocampo, Taremi e Thuram in avanti- immagine 3
Getty Images

BAYER LEVERKUSEN (4-1-4-1): 17 Kovar; 23 Mukiele, 12 Tapsoba, 4 Tah, 3 Hincapié; 34 Xhaka; 30 Frimpong, 25 Palacios, 10 Wirtz, 20 Grimaldo; 19 Tella. A disposizione: 1 Hradecky, 36 Lomb, 8 Andrich, 11 Terrier, 13 Arthur, 14 Schick, 24 Garcia, 29 Stepanov, 40 Onyeka, 44 Belocian. Allenatore: Xabi Alonso.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 99 Taremi. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 17 Buchanan, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 50 Aidoo. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Slavko Vinčić (SVN) Assistenti: Klančnik, Kovačič (SVN) Quarto ufficiale: Jug (SVN) VAR: Borošak (SVN) Assistente VAR: Van Boekel (NED)

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