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BAYER LEVERKUSEN (4-1-4-1): 17 Kovar; 23 Mukiele, 12 Tapsoba, 4 Tah, 3 Hincapié; 34 Xhaka; 30 Frimpong, 25 Palacios, 10 Wirtz, 20 Grimaldo; 19 Tella. A disposizione: 1 Hradecky, 36 Lomb, 8 Andrich, 11 Terrier, 13 Arthur, 14 Schick, 24 Garcia, 29 Stepanov, 40 Onyeka, 44 Belocian. Allenatore: Xabi Alonso.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 99 Taremi. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 17 Buchanan, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 50 Aidoo. Allenatore: Simone Inzaghi.
Arbitro: Slavko Vinčić (SVN) Assistenti: Klančnik, Kovačič (SVN) Quarto ufficiale: Jug (SVN) VAR: Borošak (SVN) Assistente VAR: Van Boekel (NED)
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