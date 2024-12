Le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Inter, match valido per la sesta giornata di Champions League

In difesa spazio a Bisseck, De Vrij e Bastoni a protezione della porta occupata da Sommer. Darmian e Carlos Augusto sono gli esterni, Calhanoglu è confermato in cabina di regia ma le due mezzali sono Frattesi e Zielinski. In avanti, spazio a Taremi, a riposo contro il Parma, che sarà affiancato da Thuram.