Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Inter-Como anche di Fabregas
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Inter-Como: "Il Como è una squadra forte e bella che può anche bussare alle porte dell'Europa. Guarderò con grande attenzione e curiosità Inter-Como, non c'è un risultato così scontato.

Sono curioso di vedere come il Como se la cava, come porta il suo gioco e la spensieratezza a San Siro contro una squadra, che è l'Inter, che è più forte e che è ben allenata da Chivu. Forte e allenata bene da Chivu contro un allenatore, che per me è bravissimo, cioè Fabregas che è un sogno proibito del Liverpool se dovesse andare via Slot già in questa stagione.

Fabregas ha già detto no a Inter e Roma in estate, vediamo se dirà no al Liverpool se dovesse arrivare una proposta in corso d'opera. Guarderò con grande curiosità una partita non così scontata, una partita estremamente interessante"

