È a conti fatti uno scontro diretto. Lo dice la classifica. Lo dice il percorso di crescita del Como che sarà ospite a San Siro nelle prossime ore per sfidare l'Inter di Chivu che va a caccia di conferme dopo le vittorie contro il Pisa (in campionato) e contro il Venezia (in Coppa Italia). Due vittorie che sono arrivate dopo due sconfitte consecutive in due scontri diretti, contro il Milan, nel derby di campionato, e contro l'Atletico di Simeone in Champions League.
Inter-Como, sfida ad alta quota: si va verso il sold out
Il club nerazzurro, sul sito ufficiale, mette in vendita gli ultimi biglietti disponibili per la sfida di sabato 6 alle 18
Dopo il cinque a uno contro il Venezia, l'Inter gioca ancora a San Siro davanti ai suoi tifosi per la 14esima giornata di campionato di Serie A. Di fronte appunto la formazione di Fabregas: la sfida è in programma alle 18 del 6 dicembre.
"Come sempre i tifosi nerazzurri accorreranno in gran numero a San Siro: il match viaggia spedito verso il sold-out", fa sapere il club nerazzurro in una nota pubblicata sul sito ufficiale.
Per la sfida di campionato sono quindi disponibili gli ultimi biglietti grazie alla rivendita riservata agli abbonati Full: visita inter.it/tickets
(Fonte: inter.it)
