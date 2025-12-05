Inter-Como, sfida ad alta quota: si va verso il sold out

È a conti fatti uno scontro diretto. Lo dice la classifica. Lo dice il percorso di crescita del Como che sarà ospite a San Siro nelle prossime ore per sfidare l'Inter di Chivu che va a caccia di conferme dopo le vittorie contro il Pisa (in campionato) e contro il Venezia (in Coppa Italia). Due vittorie che sono arrivate dopo due sconfitte consecutive in due scontri diretti, contro il Milan, nel derby di campionato, e contro l'Atletico di Simeone in Champions League.