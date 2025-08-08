Alle ore 20 l'Inter scenderà in campo allo Stade Louis II contro il Monaco per la seconda amichevole prestagionale dei nerazzurri.
partite
Monaco-Inter, le formazioni UFFICIALI: Chivu col 3-5-2, Luis Henrique e Sucic titolari
Un appuntamento di prestigio contro una squadra che ha chiuso la scorsa stagione al terzo posto in Ligue1 e che i nerazzurri ritrovano dopo la sfida di Champions League dello scorso gennaio vinta per 3-0 grazie a una straordinaria tripletta di Lautaro Martinez.
Ecco le formazioni ufficiali per l'incontro, visibile in diretta su Dazn e in differita su Inter TV.
MONACO (4-4-2): 1 Hradecki; 2 Vanderson, 17 Singo, 5 Kehrer, 12 Caio Henrique; 11 Akliouche, 6 Zakaria, 15 Camara, 7 Ben Seghir; 14 Biereth, 19 Ilenikhena. A disposizione: 16 Kohn, 50 Lienard, 3 Dier, 4 Teze, 10 Golovin, 13 Mawissa, 18 Minamino, 20 Ouattara, 21 Michal, 22 Abdul Karim, 23 Bamba, 27 Diatta, 28 Coulibaly, 29 Brunner, 36 Embolo, 88 Magassa. Allenatore: Adi Hütter.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 14 Bonny, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 59 Zalewski, 94 P. Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
