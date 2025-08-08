FC Inter 1908
Amichevole di prestigio per i nerazzurri di Chivu, che questa sera affrontano i monegaschi in un altro test di avvicinamento al campionato
Amichevole di prestigio per l'Inter, che questa sera affronta il Monaco. Sono ben 16 i calciatori che, nel corso delle loro carriere, hanno indossato le maglie di entrambe le squadre: da Klinsmann a Djorkaeff, da Maicon a Vieri, ecco l'elenco completo.

Keita Baldé, Ousmane Dabo, Ramon Diaz, Youri Djorkaeff, Cyril Domoraud, Stevan Jovetić, Vladimir Jugović, Mohamed Kallon, Jürgen Klinsmann, Geoffrey Kondogbia, Sabri Lamouchi, Maicon, Christian Panucci, Enzo Scifo, Dario Simić, Christian Vieri.

