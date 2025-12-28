Sommer 6
Atalanta-Inter, pagelle: Zielinski, che bellezza! Lautaro letale. Thuram, che hai?
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Atalanta-Inter 0-1: il gol di Lautaro vale 3 punti pesantissimi
L'Atalanta non crea praticamente nulla fino al minuto 87, quando Samardzic lo grazia. Più facile di un rigore in movimento, l'ex "interista" la mette incredibilmente fuori
