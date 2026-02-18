Sommer 5,5
Bodo-Inter, pagelle: Esposito non si tiene, la mediana crolla. Male i subentrati
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Bodo-Inter 3-1: nerazzurri crollano nella ripresa, ora serve l'impresa
Bella la parata con cui manda in angolo un tiro insidioso. Sul gol di Hauge poteva far meglio? Il tiro è molto violento ma rivedendolo non passa così lontano
Akanji 5,5
Riportato a fare il braccetto, dalle sue parti c'è Hauge. Ed è un problema non indifferente. E infatti la prestazione non è all'altezza di quelle fatte da centrale con Bisseck accanto
Acerbi 5
Nel primo tempo se la cava, nella ripresa la questione si fa veramente complicata. L'anticipo riesce poche volte e alla fine capitola più volte davanti alle combinazioni del Bodo
Bastoni 5,5
Non c'è Dimarco sulla sua verticale e lui sembra risentirne tanto. Si sgancia pochissimo, partita timida e molto bloccata
