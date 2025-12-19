Martinez 7
fcinter1908 partite pagelle Bologna-Inter, pagelle: Diouf surclassa Luis Henrique, Barella e Bastoni erano i migliori
partite
Bologna-Inter, pagelle: Diouf surclassa Luis Henrique, Barella e Bastoni erano i migliori
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Bologna-Inter 1-1: i nerazzurri escono ai rigori, non basta la ripresa dominata
Sempre sicuro nelle uscite. Alla fine si deve esibire in un miracolo su Fabbian a botta sicura. Battuto solo dal rigore di Orsolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA