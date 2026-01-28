Sommer 6,5
fcinter1908 partite pagelle Borussia-Inter, pagelle: Bisseck dominante. Gioiello Dimarco. Luis Henrique, congedo top?
partite
Borussia-Inter, pagelle: Bisseck dominante. Gioiello Dimarco. Luis Henrique, congedo top?
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Borussia Dortmund-Inter 0-2; i nerazzurri vincono ma non basta per gli ottavi
Una sola situazione veramente pericolosa. Facciamo due. Nella prima Guirassy gli passa la palla, nella seconda è bravissimo in uscita su Adeyemi
Akanji 7
Altro ex che gioca una partita perfetta. Non sbaglia un intervento, anzi spesso è lui a richiamare i compagni ad un'attenzione e una cattiveria maggiore
Acerbi 7
Con Guirassy non ha alcun problema. Lo contiene fino a costringerlo al cambio. Nessuna esitazione, questo palcoscenico ancora lo esalta
Bisseck 7
Grandissima partita, profeta in patria. Ferma tutti, anzi li ferma e riparte. Ha persino due occasioni con progressioni alla Bastoni ma si perde sul più bello. Insuperabile in difesa
© RIPRODUZIONE RISERVATA