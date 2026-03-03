Martinez 6,5
fcinter1908 partite pagelle Como-Inter, pagelle: Carlos Augusto convince. Sucic, serve di più. Diouf jolly condannato
partite
Como-Inter, pagelle: Carlos Augusto convince. Sucic, serve di più. Diouf jolly condannato
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Como-Inter 0-0: i nerazzurri giocano per il ritorno e tengono il pareggio
Molto bene in uscita su Vojvoda, ancora bene anche sul tiro di Nico Paz. Si fa trovare sempre pronto
Bisseck 6
Un tentativo maldestro di controllare un pallone difficile, per poco non manda il gol il Como. Ma per il resto fa valere la legge del fisico contro gli attaccanti leggeri del Como
Acerbi 6
Nico Paz falso nueve per provare a metterlo in difficoltà. Ne ha viste tante e anche di peggiori. Se la cava
Bastoni 6
Fischiato da tutto lo stadio, lui l'unico ad aver simulato in questo pulitissimo calcio italiano, dove il più pulito ha la rogna. Gestisce la situazione senza scomporsi
© RIPRODUZIONE RISERVATA