fcinter1908 partite pagelle Cremonese-Inter, pagelle: Lautaro leader totale, Sucic elegante. Bisseck, il tempo indietro

partite

Cremonese-Inter, pagelle: Lautaro leader totale, Sucic elegante. Bisseck, il tempo indietro

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Cremonese-Inter 0-2: i nerazzurri vincono in scioltezza
Daniele Mari Direttore 

Cremonese-Inter, pagelle: Lautaro leader totale, Sucic elegante. Bisseck, il tempo indietro- immagine 2

Sommer 6,5

Bene in uscita nel primo tempo, a disinnescare un contropiede pericoloso della Cremonese. Nel secondo tempo, si ripete in uscita sui piedi di Vardy

Akanji 6

Prima Vardy, poi Djuric. Gestisce la situazione con relativa tranquillità. Negli ultimi 15 minuti, la Cremonese gli crea qualche grattacapo in più

Bisseck 6

Un paio di leggerezze riportano indietro le lancette del tempo, quando le distrazioni erano il suo tallone d'Achille. Stavolta non succede nulla ma gioca un po' poco cattivo

Bastoni 6

Avanza tanto nel primo tempo. Funziona bene il binario di sinistra con Dimarco e Sucic. Nel secondo tempo se ne sta più guardingo

© RIPRODUZIONE RISERVATA