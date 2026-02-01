Sommer 6,5
Cremonese-Inter, pagelle: Lautaro leader totale, Sucic elegante. Bisseck, il tempo indietro
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Cremonese-Inter 0-2: i nerazzurri vincono in scioltezza
Bene in uscita nel primo tempo, a disinnescare un contropiede pericoloso della Cremonese. Nel secondo tempo, si ripete in uscita sui piedi di Vardy
Akanji 6
Prima Vardy, poi Djuric. Gestisce la situazione con relativa tranquillità. Negli ultimi 15 minuti, la Cremonese gli crea qualche grattacapo in più
Bisseck 6
Un paio di leggerezze riportano indietro le lancette del tempo, quando le distrazioni erano il suo tallone d'Achille. Stavolta non succede nulla ma gioca un po' poco cattivo
Bastoni 6
Avanza tanto nel primo tempo. Funziona bene il binario di sinistra con Dimarco e Sucic. Nel secondo tempo se ne sta più guardingo
