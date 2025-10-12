Gds – Estonia-Italia, pagelle: Pio Esposito il migliore. Gli altri nerazzurri…

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Estonia-Italia, il migliore in campo per il quotidiano è stato il giovane attaccante dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 12:46)

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Estonia-Italia, il migliore in campo per il quotidiano è stato Francesco Pio Esposito. Voto 7 per l'attaccante dell'Inter: "Dentro al posto dell’infortunato Kean, è subito pericoloso. Pressa, si fa vedere e di testa impegna Hein. Nella ripresa firma il primo gol con l’Italia: serata da ricordare. Il futuro è suo".

Il peggiore è invece Gigio Donnarumma, 4: "Primo tempo da spettatore con un paio di uscite e qualche passaggio con i piedi. Ripresa con la papera su cross di Soomets che si fa sfuggire e costa il 3-1. Errore ininfluente, ma non da lui". Bene gli altri nerazzurri in campo, Barella (7): "Si prende un cartellino giallo per fermare una ripartenza pericolosa, ma non si fa condizionare: continua ad abbassarsi per far gioco e permettere ai terzini di sganciarsi. Guida bene la squadra".

Dimarco (7): "Verticalizza bene per la prima rete di Kean e mette il piede anche nell'azione del raddoppio. Si alza spesso e mette il suo sinistro vellutato a disposizione della squadra. Dura fino alla fine". Bastoni (6): "Serata tranquilla. Tiene alta la linea, va deciso nei duelli aerei e non rischia mai in chiusura. Dà la sensazione di controllare senza alzare i giri del motore. Ammonito e diffidato, salterà Israele". Frattesi (sv).

