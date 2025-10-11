L'Italia vince 3-1 in Estonia e risponde alla Norvegia, che nel pomeriggio ha battuto a Oslo Israele 5-0. In gol gli attaccanti, tra cui Pio Esposito, autore del primo gol con la Nazionale alla sua presenza con gli Azzurri. In rete anche Kean e Retegui, che si era fatto parare un rigore. Ecco le pagelle di Estonia-Italia: