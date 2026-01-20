Sommer 5
Inter-Arsenal, pagelle: Sucic è classe pura, Luis Henrique male. E se il titolare fosse Pio?
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Arsenal 1-3: la legge del più forte, nerazzurri ai playoff di Champions
Continua a non dare sicurezza. Sul secondo gol siamo sicuri che proprio fosse posizionato bene?
Akanji 6,5
Si mette a battagliare con un attacco che se non è il migliore d'Europa poco ci manca. Ne esce sconfitto ma non tramortito. E la prestazione è ampiamente positiva
Acerbi 5,5
Fa fatica e non sempre l'esperienza riesce a sopperire a questa fatica. Sembra veramente arrivato a fine giostra
Bastoni 6
Anche per lui tanti duelli uno contro uno. Le giocate in uscita sono sempre pulite, non disdegna neanche le folate offensive
