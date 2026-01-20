fcinter1908 partite pagelle Inter-Arsenal, pagelle: Sucic è classe pura, Luis Henrique male. E se il titolare fosse Pio?

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Arsenal 1-3: la legge del più forte, nerazzurri ai playoff di Champions
Daniele Mari Direttore 

Inter-Arsenal, pagelle: Sucic è classe pura, Luis Henrique male. E se il titolare fosse Pio?- immagine 2

Sommer 5

Continua a non dare sicurezza. Sul secondo gol siamo sicuri che proprio fosse posizionato bene?

Akanji 6,5

Si mette a battagliare con un attacco che se non è il migliore d'Europa poco ci manca. Ne esce sconfitto ma non tramortito. E la prestazione è ampiamente positiva

Acerbi 5,5

Fa fatica e non sempre l'esperienza riesce a sopperire a questa fatica. Sembra veramente arrivato a fine giostra

Bastoni 6

Anche per lui tanti duelli uno contro uno. Le giocate in uscita sono sempre pulite, non disdegna neanche le folate offensive

© RIPRODUZIONE RISERVATA