Inter-Bodo, pagelle: Barella, che ti è successo? Thuram problema vero. Solo Dimarco crea

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Bodo 1-2: sconfitta amara a San Siro, malissimo alcuni big
Daniele Mari Direttore 

Sommer 6

Prova il miracolo in occasione dell'errore di Akanji: niente da fare

Bisseck 6

Tenta di appoggiare costantemente la manovra offensiva ma non riesce ad essere pienamente efficate. Neanche in area sui calci d'angolo

Akanji 4

Probabilmente, il Bodo si sarebbe qualificato lo stesso. Lui mette i chiodi sulla tomba nerazzurra

Bastoni 6

Segna un gol inutile dopo una valanga di errori dei compagni sotto porta

