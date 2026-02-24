Sommer 6
fcinter1908 partite pagelle Inter-Bodo, pagelle: Barella, che ti è successo? Thuram problema vero. Solo Dimarco crea
partite
Inter-Bodo, pagelle: Barella, che ti è successo? Thuram problema vero. Solo Dimarco crea
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Bodo 1-2: sconfitta amara a San Siro, malissimo alcuni big
Prova il miracolo in occasione dell'errore di Akanji: niente da fare
Bisseck 6
Tenta di appoggiare costantemente la manovra offensiva ma non riesce ad essere pienamente efficate. Neanche in area sui calci d'angolo
Akanji 4
Probabilmente, il Bodo si sarebbe qualificato lo stesso. Lui mette i chiodi sulla tomba nerazzurra
Bastoni 6
Segna un gol inutile dopo una valanga di errori dei compagni sotto porta
© RIPRODUZIONE RISERVATA