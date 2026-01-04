fcinter1908 partite pagelle Inter-Bologna, pagelle: Lautaro-Thuram straripanti, Zielinski show! Akanji-Bisseck top

partite

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Bologna 3-1: partita dominata in modo clamoroso, vittoria favolosa
Daniele Mari Direttore 

Inter-Bologna, pagelle: Lautaro-Thuram straripanti, Zielinski show! Akanji-Bisseck top- immagine 1

Sommer 6

L'Inter aveva il dente avvelenato con il Bologna e lascia le briciole alla squadra di Italiano. Non riesce a sputare fuori dalla porta il tap in di Castro

