Inter-Como, pagelle: Luis Henrique, piacere nostro! Barella, Chivu impazzisce. Calha fenomeno

Sommer 6 Risponde presente ai tanti tiri da fuori dei giocatori del Como, che evidentemente vogliono sondarne i riflessi. Male un’uscita ma Valle lo grazia
